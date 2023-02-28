Путин наградил двух кировских учителей знаками отличия

Стаж работы награжденных учителей - 40 лет. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин присвоил двоим учителям из Кировской области знаки отличия «За наставничество». Указ подписан вчера, 27 февраля.

Государственные награды за заслуги в образовании и патриотическом воспитании молодежи получили учителя из районов. Об этом рассказали в правительстве Кировской области.

Нина Юрьевна Окулова 40 лет преподавала историю в школе деревни Челка Советского района. Создала кружок любителей истории, уделяла внимание внеурочным занятиям детей. Нина Георгиевна Чешаева 40 лет проработала учителем математики в школе села Воя Пижанского округа. Разработала программы курсов по выбору, открыла математические кружки и факультативы.

Ранее стало известно, что в Кировской области назначили новые выплаты начинающим учителям.