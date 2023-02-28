Кировчане «заработали» 180 тысяч на поставном ДТП

Заведено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Кировской области хотели заработать на фиктивном ДТП. Подробностями поделились в региональном следкоме.

Как выяснили сотрудники ведомства, жители областного центра решили «заработать» на страховке. Друзья устроили подставную аварию на территории Котельничского района с участием мотоцикла и легковой машины. Далее владелец двухколесного транспорта пришел в страховую компанию и предоставил ложные сведения о случившемся. Мужчине выплатили 180 тысяч рублей компенсации.

Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц». Сотрудники СУ СКР выясняют все подробности преступления.