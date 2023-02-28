В Кирове подрядчики устраняют последствия снегопада

Для чистки проезжих частей сформированы колонны. Фото: киров.рф

В Кирове устраняют последствия снегопадов. Подробности сообщили в городской администрации.

Для патрульной очистки проезжей части сформировали колонны, которые работают на заранее согласованных маршрутах, чтобы не препятствовать движению транспорта. Так, днем на улицы Кирова вывели 47 единиц техники, ночью их количество планируется увеличить. Еще 14 машин сейчас работают на тротуарах.

За работой подрядчиков следит УДПИ. Так, кураторы днем выявили замечания по содержанию улиц Воровского и Карла Маркса: на участках появился накат, а объем рыхлого снега местами превысил норму. Подрядчику велели устранить недочеты.