Новый многофункциональный спорткомплекс в Кирове обойдется региону в 295 миллионов рублей

На новый спорткомплекс уйдет около 295 миллионов рублей. ФОТО: правительство Кировской области

В Кирове построят новый многофункциональный спортивный комплекс. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

В состав комплекса войдут основное здание и филиал. Главный корпус расположится на улице Павла Корчагина, а филиал - в Нововятском районе.

Финансировать проект будут из федерального и регионального бюджетов. Как следует из постановления, опубликованного на сайте областного правительства, в сумме на новый спорткомплекс уйдет около 295 миллионов рублей.

Уже в марте власти объявят конкурс на выбор подрядчика «под ключ»: одна компания займется и разработкой документации, и строительными работами.

Спорткомплекс планируется открыть в 2024 году.