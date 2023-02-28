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НовостиОбщество28 февраля 2023 10:23

Новый многофункциональный спорткомплекс в Кирове обойдется региону в 295 миллионов рублей

Открытие объекта намечено на 2024 год
Артем ЗАМЯТИН
На новый спорткомплекс уйдет около 295 миллионов рублей. ФОТО: правительство Кировской области

На новый спорткомплекс уйдет около 295 миллионов рублей. ФОТО: правительство Кировской области

В Кирове построят новый многофункциональный спортивный комплекс. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

В состав комплекса войдут основное здание и филиал. Главный корпус расположится на улице Павла Корчагина, а филиал - в Нововятском районе.

Финансировать проект будут из федерального и регионального бюджетов. Как следует из постановления, опубликованного на сайте областного правительства, в сумме на новый спорткомплекс уйдет около 295 миллионов рублей.

Уже в марте власти объявят конкурс на выбор подрядчика «под ключ»: одна компания займется и разработкой документации, и строительными работами.

Спорткомплекс планируется открыть в 2024 году.