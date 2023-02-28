Инвалиду из Кировской области дали квартиру, в которой невозможно жить

С июня прошлого года мужчина жил в страшных условиях. Фото: Александр ГЛУЗ

Инвалиду из Пижанского района предоставили непригодную для жизни квартиру. Об этом инциденте рассказали в прокуратуре Кировской области.

В 2022 году районные власти дали мужчине, признанному инвалидом 2 группы, квартиру. Но жить там было невозможно: помещение находилось в аварийном состоянии и требовало капитального ремонта. Чтобы решить проблему, мужчина обратился в прокуратуру.

Ведомство потребовало от администрации района решить вопрос. Дело могло бы дойти до суда, но ответчик, не дожидаясь рассмотрения, принял необходимые меры. В итоге инвалид получил благоустроенную квартиру взамен аварийной.