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НовостиОбщество28 февраля 2023 9:42

Инвалиду из Кировской области дали квартиру, в которой невозможно жить

Прокуратура помогла мужчине получить новое благоустроенное жилье
Артем ЗАМЯТИН
С июня прошлого года мужчина жил в страшных условиях.

С июня прошлого года мужчина жил в страшных условиях.

Фото: Александр ГЛУЗ

Инвалиду из Пижанского района предоставили непригодную для жизни квартиру. Об этом инциденте рассказали в прокуратуре Кировской области.

В 2022 году районные власти дали мужчине, признанному инвалидом 2 группы, квартиру. Но жить там было невозможно: помещение находилось в аварийном состоянии и требовало капитального ремонта. Чтобы решить проблему, мужчина обратился в прокуратуру.

Ведомство потребовало от администрации района решить вопрос. Дело могло бы дойти до суда, но ответчик, не дожидаясь рассмотрения, принял необходимые меры. В итоге инвалид получил благоустроенную квартиру взамен аварийной.