Инвалиду из Кировской области дали квартиру, в которой невозможно жить

С июня прошлого года мужчина жил в страшных условиях.
Фото: Александр ГЛУЗ
Инвалиду из Пижанского района предоставили непригодную для жизни квартиру. Об этом инциденте рассказали в прокуратуре Кировской области.
В 2022 году районные власти дали мужчине, признанному инвалидом 2 группы, квартиру. Но жить там было невозможно: помещение находилось в аварийном состоянии и требовало капитального ремонта. Чтобы решить проблему, мужчина обратился в прокуратуру.
Ведомство потребовало от администрации района решить вопрос. Дело могло бы дойти до суда, но ответчик, не дожидаясь рассмотрения, принял необходимые меры. В итоге инвалид получил благоустроенную квартиру взамен аварийной.