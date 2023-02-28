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НовостиОбщество28 февраля 2023 8:21

В Кирове появился цех по ремонту и восстановлению сельхозтехники

Он будет снабжать запчастями и поддерживать сервисом закупленные ранее машины
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
За 2022 год кировские сельхозтоваропризводители закупили более 1100 единиц техники и оборудования. Фото: kirovreg.ru

За 2022 год кировские сельхозтоваропризводители закупили более 1100 единиц техники и оборудования. Фото: kirovreg.ru

В Кирове открыли цех по восстановлению сельхозтехники. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Цех принадлежит кировскому филиалу компании «ЭкоНива-Техника». В нем будут ремонтировать и восстанавливать импортную сельхозтехнику, поставленную ранее в регион. В дальнейшем планируется развивать данное направление и пополнять мастерскую станками и оборудованием.

Стоит также отметить, что в 2022 году кировские аграрии приобрели более 1100 единиц техники и оборудования. Сейчас запланирована покупка еще 500 машин - турецких, китайских и белорусских.