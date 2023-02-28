В Кирове в 2023 году благоустроят 105 дворов и 17 общественных пространств

Работы начнутся весной после схода снега. Фото: киров.рф

В Кирове ищут подрядчиков для реализации проектов по ППМИ. Об этом сообщили в администрации города.

Компании, которые займутся работами, выберут на текущей неделе и в первой половине марта. Аукционы уже организованы. Таким образом приведение территорий в порядок начнется уже весной после схода снега и при хорошей погоде.

В мэрии отметили, что в 2023 году в рамках программы планируется благоустроить 17 общественных пространств и 105 дворов. Работы проведут за счет средств областного и городского бюджетов, а также инициативных жителей. Так, к примеру, в Дороничах планируется реализовать проект «Игроград», в рамках которого построят игровой комплекс для детей разного возраста.