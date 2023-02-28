В Кировской области продолжают искать мужчину, без вести пропавшего прошлой осенью

Мужчину разыскивают на протяжении нескольких месяцев. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области продолжаются поиски мужчины, пропавшего минувшей осенью. Павла Окуловского в последний раз видели 11 ноября 2022 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Павлу 32 года, рост 170 см, нормального телосложения, у него темно-русые волосы и светло-голубые глаза. На момент исчезновения мужчина был одет в темно-синие штаны, куртку, сапоги и шапку черного цвета. Известно, что он мог направляться из села Яхреньга в поселок Подосиновец.

Если вы знаете, где находится или может находиться Павел, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.