В 2022 году в Кировской области 24 госпрограммы реализовали на средства из федерального бюджета

Расходы на реализацию госпрограмм составили 29,8 миллиарда рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2022 году Кировская область получила из федерального бюджета средства на реализацию 24 госпрограмм. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, общая сумма расходов составила 29,8 миллиарда рублей при запланированном объеме в 30 миллиардов.

Наибольшее количество средств тратилось на развитие образования, соцподдержку жителей региона, развитие транспортной системы и здравоохранения, обеспечение доступным и комфортным жильем. Деньги также направили на модернизацию школьных систем образования и создание дополнительных мест в учебных заведениях, выплаты на детей, содержание дорог, модернизацию больниц, лекарства для детей-инвалидов и другие цели.

Напомним, ранее мы сообщали, что в 2023 году в Кировской области потратят около пяти миллионов рублей на ремонт воинских захоронений. Большая часть средств также выделена из федерального бюджета.