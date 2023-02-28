В Кировской области потратят около пяти миллионов рублей на ремонт воинских захоронений

Работы проводятся в регионе в рамках федеральной программы. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области выделят почти пять миллионов рублей на ремонт воинских захоронений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Обустройство мест захоронения останков погибших солдат проводится в рамках федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». Так, в текущем году на эти цели потратят 4,8 миллиона рублей. Большая часть средств - из федерального бюджета. Их направят на восстановление 22 воинских захоронений и установку мемориальных знаков.

Работы проведут в Кильмезском, Котельничском, Малмыжском районах, Верхнекамском, Пижанском, Свечинском муниципальных округах, Юрьянском городском поселении и городе Слободском. Планируется, что до 1 октября они будут завершены.