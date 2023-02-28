В аварии под Кирово-Чепецком погиб водитель, два пассажира пострадали

Трагедия произошла около 16 часов дня. ФОТО: ГИБДД УМВД России по Кировской области

В понедельник, 27 февраля, в Кирово-Чепецком районе произошла авария, в которой погиб человек. Подробностями ДТП поделились в ГИБДД УМВД России по Кировской области.

Около 16 часов дня на трассе Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - граница с Удмуртской республикой произошло столкновение автомобилей ВАЗ - 2106 и «Опель Астра». Водитель отечественной машины погиб на месте, также двое пассажиров обоих транспортных средств получили травмы.

Выясняются все причины ДТП. Ранее мы рассказывали про аварию произошедшую в субботу, 26 февраля, в которой под колесами автомобиля погиб кировчанин.