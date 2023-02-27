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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 15:42

Житель Кировской области до смерти избил своего приятеля

В данный момент молодой человек находится под стражей
Артем ЗАМЯТИН
На молодого человека завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть».

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Оричах пьяный молодой человек до смерти избил своего знакомого. Подробностями дела поделились в региональном Следкоме.

Как сообщили в ведомстве, 4 ноября 2022 года двое приятелей выпивали в одном из домов поселка.

В ходе употребления спиртных напитков между 21-летним подозреваемым и его знакомым возник конфликт, который позже перерос в драку. Следователи установили, что молодой человек избивал 56-летнего потерпевшего кулаками и ногами, нанося удары по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В данный момент подозреваемый находится под стражей. На него завели уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть».