Житель Кировской области до смерти избил своего приятеля

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Оричах пьяный молодой человек до смерти избил своего знакомого. Подробностями дела поделились в региональном Следкоме.

Как сообщили в ведомстве, 4 ноября 2022 года двое приятелей выпивали в одном из домов поселка.

В ходе употребления спиртных напитков между 21-летним подозреваемым и его знакомым возник конфликт, который позже перерос в драку. Следователи установили, что молодой человек избивал 56-летнего потерпевшего кулаками и ногами, нанося удары по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В данный момент подозреваемый находится под стражей. На него завели уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть».