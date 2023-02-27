На нескольких перекрестках Кирова из-за непогоды сломались светофоры

Как выяснилось из-за непогоды внутри перегорел один из элементов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На перекрестках Кирова случились сбои в работе светофоров. О причинах поломки рассказали в городской администрации.

В понедельник, 27 февраля, произошел сбой в работе светофора на пересечении улицы Карла Маркса и Октябрьского проспекта. Как пояснили в УДПИ, из-за перепада температур и мокрого снега вышел из строя контроллер. Ремонтная бригада уже производит замену элемента.

Также сбои случились на перекрестке улиц Производственной и Солнечной, Солнечной и Воровского, Советской и Старославянской.