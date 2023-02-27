В ночь с 27 на 28 февраля вывезут снег с 5 улиц Кирова

Работы пройдут ночью. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэрия Кирова поделилась графиком вывоза снега с улиц города в ночь с 27 на 28 февраля. Работы пройдут на следующих участках:

- улица Московская, от улицы Дерендяева до Октябрьского проспекта;

- улица Ленина, от улицы Воровского до улицы Преображенской;

- улица Дерендяева, от улицы Московской до улицы Спасской;

- улица Солнечная, от улицы Московской до улицы Воровского;

- улица Романа Ердякова.

Водителей просят не оставлять автомобили на обочине, это может помешать работе спецтехники.