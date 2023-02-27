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НовостиОбщество27 февраля 2023 13:17

Жители поселка Ленинский смогут заниматься в спортзале средней школы

Ранее это было невозможно из-за короновируса
Артем ЗАМЯТИН
В рабочие часы в але занимаются школьники, а в вечернее все желающие.

В рабочие часы в але занимаются школьники, а в вечернее все желающие.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители поселка Ленинский смогут заниматься в спортзале средней школы. Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

Жителям Шабалинского района из-за коронавирусной инфекции запретили заниматься в спортзале местной школы. Люди обратились к главе региона с этим вопросом во время визита Александра Соколова в населенный пункт. Он дал разрешение на пользование залом учебного заведения.

- В рабочие часы там занимаются учащиеся, а вечером могут приходить все желающие, - пояснила министр образования региона Ольга Рысева.