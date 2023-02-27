Житель Кировской области погиб под колесами авто

Пешеход погиб под колесами ВАЗа. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В минувшие выходные в Кировской области зафиксировали ДТП с погибшим. Предварительные данные о происшествии опубликовало УГИБДД УМВД России по Кировской области.

Авария случилась воскресенье, 26 февраля, около 18.55 в Уржумском районе. На первом километре дороги Буйское - Байса водитель ВАЗ 2112 сбил 47-летнего мужчину. Автоинспекторы пишут, что пешеход «находился на проезжей части без цели ее перехода». В итоге 47-летний мужчина погиб.

Всего за 4 праздничных дня в регионе зафиксировано 11 аварий: один человек погиб, 13 получили травмы.