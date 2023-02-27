Почти 4 месяца уходит у кировчан на поиск работы

Для сравнения, в некоторых регионах рабочее место могут искать и по 13 месяцев Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

3,8 месяца требуется в среднем жителю Кировской области на поиск работы. Такие данные опубликовали эксперты РИА Рейтинг.

По этому показателю наш регион входит в топ-15 «наименее проблемных» субъектов РФ. Для сравнения, жители некоторых регионов Кавказа могут искать новое рабочее место по 9 или даже 13 месяцев.

Уровень безработицы же на конец 2022 года эксперты оценили в 3,8% (51-е место в топе регионов России). За год уровень безработицы в Кировской области упал на 0,5%. Среднероссийский уровень безработицы находится на уровне 3,7%.

Ранее мы сообщали о росте зарплат, предлагаемых кировчанам, на 4,5 тысячи рублей. Запросы (зарплатные ожидания) самих кировчан, ищущих работу, также выросли.