Кировчане хранят в банках 178 миллиардов рублей

97,2% всей суммы - депозиты в рублях Фото: Евгения ГУСЕВА

178,3 миллиарда рублей (без учета эскроу-счетов) кировские вкладчики хранят в банках. Таковы данные на начало 2023 года. Сумма за год выросла на 13,5%, а доля рублевых депозитов достигла 97,2%.

- На сегодня вклады остаются самым понятным и доступным инструментом для сбережения, - отмечает управляющий отделением Киров Волго-Вятского ГУ Банка России Сергей Крюков. - Хранящиеся в банках сбережения граждан в пределах 1,4 миллиона рублей застрахованы государством, а доходность по ним гарантирована.

Рост депозитов юрлиц к началу 2023 года оценили в 32,4% (до 29,3 миллиарда рублей), ИП - на 24,7% (до 15,3 миллиарда рублей).