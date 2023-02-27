Кировчан призывают не пугаться звука сирен 1 марта

В регионе проверят систему оповещения Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В среду, 1 марта, в Кирове и районах области пройдет плановая проверка системы оповещения населения. Об этом рассказали в правительстве региона.

- Проверка заключается в запуске электросирен, - пишет пресс-служба правительства. - В передаче информационного сообщения по уличным громкоговорителям, по каналам вещания радиостанций и телевизионным каналам.

Управление защиты населения и территорий призывает кировчан соблюдать спокойствие и порядок во время включения сирен.

Время запуска сигналов не уточняется.