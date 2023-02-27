Кировскую «Единую управляющую компанию» банкротят

С иском о банкротстве вышли налоговики Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Кирове могут признать банкротом «Единую управляющую компанию». Документы появились в картотеке дел Арбитражного суда Кировской области.

С требованием о банкротстве УК 22 февраля вышла налоговая служба (ФНС). Сумма долга «управляйки» - 4,37 миллиона рублей.

Ранее на сайте Арбитражного суда также появилось сообщение о взыскании долгов ресурсниками. В числе поставщиков - «Т Плюс». В списке должников - несколько УК, в том числе и «Единая управляющая компания».

Ранее «КП - Киров» не раз писала о проблемной ферме в Малмыжском районе, находящейся в стадии банкротства.