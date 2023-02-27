Кировчанин хранил дома контрафактные сигареты на сумму более миллиона рублей

Кировчанин пытался продать контрафактные сигареты на сумму 150 тысяч рублей. Фото: Артем ЗАМЯТИН

У кировчанина дома обнаружили «склад» контрафактных сигарет. Подробностями дела поделились в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства выяснили, что 42-летний местный житель приобрел сигареты без акцизных марок сомнительного качества. Затем кировчанин планировал заработать на продаже продукции. Мужчина хранил товар у себя дома и в гараже. Его поймали при попытке продать 2,5 тысячи пачек, при реализации которых он мог бы заработать около 150 тысяч рублей. При обыске у него обнаружили и изъяли не менее 26,4 тысячи пачек сигарет общей стоимостью 1,2 миллиона рублей.

Суд признал кировчанина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 450 тысяч рублей.