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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 7:48

Кировчанин хранил дома контрафактные сигареты на сумму более миллиона рублей

Мужчина попался, пытаясь продать часть товара
Артем ЗАМЯТИН
Кировчанин пытался продать контрафактные сигареты на сумму 150 тысяч рублей.

Кировчанин пытался продать контрафактные сигареты на сумму 150 тысяч рублей.

Фото: Артем ЗАМЯТИН

У кировчанина дома обнаружили «склад» контрафактных сигарет. Подробностями дела поделились в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства выяснили, что 42-летний местный житель приобрел сигареты без акцизных марок сомнительного качества. Затем кировчанин планировал заработать на продаже продукции. Мужчина хранил товар у себя дома и в гараже. Его поймали при попытке продать 2,5 тысячи пачек, при реализации которых он мог бы заработать около 150 тысяч рублей. При обыске у него обнаружили и изъяли не менее 26,4 тысячи пачек сигарет общей стоимостью 1,2 миллиона рублей.

Суд признал кировчанина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 450 тысяч рублей.