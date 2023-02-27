В Кирсе из-за неосторожности при курении погиб пьяный мужчина

Пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 26 февраля, в Кировской области произошел смертельный пожар. Как сообщили в региональном Следкоме, загорелся жилой дом в Верхнекамском районе.

Возгорание зафиксировали в Кирсе. В пожаре погиб 65-летний мужчина. По предварительной информации, местный житель находился в состоянии опьянения. Причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

Напомним, что в Кирове 25 февраля 7 пожарных расчетов тушили 2-этажный дом в Кирове. Причины случившегося пока не разглашают.