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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 7:46

В Кирсе из-за неосторожности при курении погиб пьяный мужчина

Сейчас следователи проводят проверку по факту инцидента
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты

Пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 26 февраля, в Кировской области произошел смертельный пожар. Как сообщили в региональном Следкоме, загорелся жилой дом в Верхнекамском районе.

Возгорание зафиксировали в Кирсе. В пожаре погиб 65-летний мужчина. По предварительной информации, местный житель находился в состоянии опьянения. Причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

Напомним, что в Кирове 25 февраля 7 пожарных расчетов тушили 2-этажный дом в Кирове. Причины случившегося пока не разглашают.