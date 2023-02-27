27 февраля в Кирове пройдут плановые отключения электроэнергии и воды

Отключения пройдут из-за ремонта оборудования. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

АО «Горэлектросеть» и МУП «Водоканал» города Кирова поделились плановыми отключениями электропитания и водоснабжения. Неудобства связаны с проведением ремонтных работ.

Электричества не будет по следующим адресам:

- С 09.00 до 12.00 в поселке Новый, на улице Калининцы в домах с 1 по 6, на улице Дубинина в домах с 1 по 8, на улице Панфиловская в домах с 56 по 85, на улице Новая в домах с 66 по 104, в СДТ Учитель;

- С 13.00 до 17.00 на СДТ Кировмебель;

- С 09.00 до 11.00 на улице Красной звезды в домах с 14 по 28.

Воды не будет в Нововятском районе с 09.30 до 18.00 на следующих участках:

- улица Восточная в частном секторе;

- улица Рябиновая в частном секторе.

Места подвоза воды можно узнать на сайте Водоканала: https://www.vdkanal.ru/punkt-podvoza-vody