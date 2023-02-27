В понедельник в Кирове и области потеплеет до +2 градусов

Снега в начале рабочей недели будет много Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировские синоптики (ЦГМС) опубликовали прогноз погоды на понедельник, 27 февраля 2023 года.

В Кирове ожидается облачная погода с мокрым снегом. В первой половине дня возможны метель и гололед. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду. Температура днём до 0… +2 градусов. Возможны также снежные заносы на дорогах.

В районах Кировской области также будет облачно. Ожидается снег, местами возможен мокрый снег и даже дождь. Днем в некоторых районах прогнозируют гололедицу и метель. Столбик термометра покажет -3… +2 градуса. На дорогах также не исключены снежные заносы.