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НовостиПроисшествия26 февраля 2023 12:35

Директор чепецкого предприятия, сотрудник которого получил ожоги, отделался штрафом

У потерпевшего были ожоги более 20% тела
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Директор ООО выплатил штраф

Директор ООО выплатил штраф

Фото: Даниил ОПАРИН

В Кирово-Чепецке оправдали директора ООО «Инграф». Ранее сотрудник фирмы получил химические ожоги.

Дело было весной 2022-го. Сотрудник, контролирующий перекачку азотной кислоты, получил ожоги более чем 20% тела из-за взрыва. В суде выяснилось, что работника не обеспечили достаточным набором средств защиты. Это также сказалось на тяжести травм (мужчина получил тяжкий вред здоровью).

Однако уголовное дело прекратили, потому что директор выплатил компенсацию пострадавшему и выполнил требования трудовой инспекции. Суд ограничился штрафом в 10 тысяч рублей, - пишет Чепецк.РУ.

Ранее на экс-директора Фонда капремонта Кировской области Тарасова завели несколько уголовных дел о взяточничестве.