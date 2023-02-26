За сутки 30 кировчан заболели COVID-19, но никого не госпитализировали

Коллективный иммунитет кировчан оценивают всего в 1,4%. Фото: правительство Кировской области

30 жителей Кировской области за прошедшие сутки заболели новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф.

При этом ни одного человека не стали госпитализировать. Один человек излечился от инфекции.

Летальных случаев также не зафиксировано: предыдущая смерть от COVID-19 в нашем регионе была 22 февраля. Всего с начала пандемии ровно 1 100 кировчан скончались от коронавируса.

Коллективный иммунитет кировчан оценивается всего в 1,4%. Кировская область остается в желтой зоне по коронавирусу.