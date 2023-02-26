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НовостиОбщество26 февраля 2023 10:03

1 марта кировчанам запретят охотиться на кабана, птиц и пушных зверей

Исключение - добыча волков
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Охотников просят вовремя передавать сведения о добыче

Охотников просят вовремя передавать сведения о добыче

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области закрывается охота на несколько видов животных. Об этом сообщают в министерстве охраны окружающей среды Кировской области.

С 1 марта нельзя будет охотиться на кабана, птиц и пушных зверей. Исключение составит охота на волка: она продлится до конца месяца.

Срок передаче сведений о добыче кабана - 10 дней, птиц и зверей - 20 дней. Если данные не сообщить, охотнику могут отказать в следующей выдаче разрешения.

Ранее мы сообщали об охотнике, пойманном полицией: он убил лося уже после завершения сезона.