1 марта кировчанам запретят охотиться на кабана, птиц и пушных зверей

Охотников просят вовремя передавать сведения о добыче Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области закрывается охота на несколько видов животных. Об этом сообщают в министерстве охраны окружающей среды Кировской области.

С 1 марта нельзя будет охотиться на кабана, птиц и пушных зверей. Исключение составит охота на волка: она продлится до конца месяца.

Срок передаче сведений о добыче кабана - 10 дней, птиц и зверей - 20 дней. Если данные не сообщить, охотнику могут отказать в следующей выдаче разрешения.

Ранее мы сообщали об охотнике, пойманном полицией: он убил лося уже после завершения сезона.