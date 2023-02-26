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НовостиПроисшествия26 февраля 2023 9:15

В Кирове задержали подозреваемых в хранении наркотиков, один был в розыске

Парень и девушка пытались сбежать от патруля
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Патруль задержал парочку в Большом Скопине

Патруль задержал парочку в Большом Скопине

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях в Кирове задержали подозреваемых в хранении наркотиков. Подробностями делится управление Росгвардии по Кировской области.

- Около 5 часов утра наряд вневедомственной охраны обратил внимание на юношу и девушку, которые что-то искали в снегу в слободе Большое Скопино, - сообщили в Росгвардии. - Молодые люди нервничали, оглядывались по сторонам. А когда увидели патрульный автомобиль, попытались скрыться, при этом скинув на землю несколько шариков растительного вещества.

При проверке документов выяснилось, что один из задержанных - 29-летний кировчанин - уже находится в розыске за потребление наркотиков. Еще несколько шариков запрещенного вещества изъяли у его спутницы.

Парочку в итоге передали полицейским, а вещество направили на лабораторное исследование.