В Кирове задержали подозреваемых в хранении наркотиков, один был в розыске

Патруль задержал парочку в Большом Скопине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях в Кирове задержали подозреваемых в хранении наркотиков. Подробностями делится управление Росгвардии по Кировской области.

- Около 5 часов утра наряд вневедомственной охраны обратил внимание на юношу и девушку, которые что-то искали в снегу в слободе Большое Скопино, - сообщили в Росгвардии. - Молодые люди нервничали, оглядывались по сторонам. А когда увидели патрульный автомобиль, попытались скрыться, при этом скинув на землю несколько шариков растительного вещества.

При проверке документов выяснилось, что один из задержанных - 29-летний кировчанин - уже находится в розыске за потребление наркотиков. Еще несколько шариков запрещенного вещества изъяли у его спутницы.

Парочку в итоге передали полицейским, а вещество направили на лабораторное исследование.