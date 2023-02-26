Кировчан зовут обсудить озеленение бульвара Октябрьского проспекта

На встрече обсудят нынешнее состояние зеленых насаждений и дальнейшие планы работ Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление дорожной и парковой инфраструктуры (УДПИ) города Кирова готовится к общественному обсуждению состояния Октябрьского проспекта.

- В субботу, 4 марта, в 11 часов предлагаем всем горожанам встретиться у памятника Кирову в начале бульвара Октябрьского проспекта, - пишут представители УДПИ. - Основная тема встречи - состояние существующих зеленых насаждений и дальнейший план действий на бульварной части.

Озеленение (в том числе Октябрьского проспекта) - больная тема для города. Год назад неравнодушные кировчане и Народный фронт были возмущены вырубкой голубых елей. А минувшей осенью волну негодования вызвала работа подрядчика в Александровском саду.