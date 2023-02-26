Кировчанам компенсируют до 30 тысяч рублей за обучение по соцконтракту

Заявление на заключение соцконтракта можно подать в соцзащите или через МФЦ. Фото: правительство Кировской области

В Кировской области продолжается действие госпрограммы «Социальный контракт». Деньги можно потратить не только на поиск работы или открытие бизнеса, но также и на обучение.

- Гражданин может пройти профобучение или получить дополнительное профессиональное образование, - поясняют в правительстве Кировской области. - Обучение организует Центр занятости (ЦЗН). При отсутствии у ЦЗН такой возможности гражданин может пройти обучение самостоятельно и получить средства на оплату курса - не более 30 тысяч рублей.

Плюсом управление соцзащиты на период такого обучения (до трех месяцев) может назначить кировчанину ежемесячную выплату в половину прожиточного минимума. Сейчас это 6 973 рубля.

Будущие предприниматели, самозанятые и граждане, открывающие личное подсобное хозяйство, могут пройти профессиональную переподготовку от ЦЗН. Денег дадут и на такой обучающий курс, и тоже не больше 30 тысяч рублей.

За 2022 год обучились по соцконтракту 109 человек.

Заявление на заключение соцконтракта можно подать в соцзащите или через МФЦ.