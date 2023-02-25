7 пожарных расчетов тушат 2-этажный дом в Кирове

К 20.23 пожар удалось локализовать. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области

Сегодня, 25 февраля, в Кирове загорелось здание в микрорайоне Красный Химик. Сообщение о возгорании в МЧС поступило в 19.06.

Горит двухэтажный деревянный дом. На данный момент это нежилое здание.

- На месте вызова работают 7 пожарных расчетов, - уточняют в ГУ МЧС России по Кировской области. - Угрозы соседним зданиям нет. По состоянию на 20.23 пожар локализован.

Спасатели подчеркивают: информация оперативная и подлежит уточнению. Причина ЧП пока не называется.