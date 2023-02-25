Опубликован график отключения электричества в Кирове на 26 февраля

Света не будет в заречной части Кирова Фото: Михаил ФРОЛОВ

В «Горэлектросети» рассказали, по каким адресам в воскресенье, 26 февраля, в Кирове будут отключать свет.

В списке всего две улицы, обе - в заречной части города:

- улица Павла Корчагина, дома с № 1 по № 15;

- улица Прудная, дома с № 32 по № 46а.

Причина отключения - эксплуатационные работы на трансформаторной подстанции. Электричества по указанным адресам не будет с 10 до 15 часов.

Для уточнения информации можно обращаться по телефонам 529-555, 255-977.