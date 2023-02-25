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НовостиНа здоровье25 февраля 2023 13:00

Минздрав пытался оставить онкобольного чепчанина без нового лекарства

Пациент был вынужден обратиться за помощью в прокуратуру
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Суд обязал министерство выдать препарат и выплатить мужчине компенсацию

Суд обязал министерство выдать препарат и выплатить мужчине компенсацию

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителю Кирово-Чепецка помогли достать жизненно важный препарат. Правда, для этого пришлось вмешаться прокуратуре.

Мужчина - инвалид I группы. В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина пациенту рекомендовали лечение определенным препаратом. Однако минздрав Кировской области отказал чепчанину в закупке этого лекарства и предложил лечиться прежними препаратами. Тогда мужчина обратился за помощью к правоохранителям.

Кирово-Чепецкий городской прокурор подал иск, по итогам рассмотрения которого на минздрав региона возложили обязанность бесплатно обеспечить пациента необходимым препаратом.

На сегодня мужчине уже выдали новое лекарство, а заодно с министерства взыскали компенсацию морального вреда.