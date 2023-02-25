Литературный дворик предлагают открыть к юбилею книги «Алые паруса»

В 2023 году любимой многими книге исполняется 100 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировское отделение Союза писателей России участвует в грантовом конкурсе «Город добрых соседей». Конкурс посвящен 650-летию города Кирова: грантовые деньги дадут на культурные инициативы и проекты благоустройства.

- В 2023 году исполняется 100 лет знаменитой феерии Грина «Алые паруса», - пишут в сообществе музея А.С. Грина. - К этой дате планируется благоустройство территории музея для популяризации творчества писателя-земляка и повышения туристической привлекательности.

Власти ранее анонсировали выдачу 100 грантов: по 50 на культуру (350 тысяч рублей каждый) и благоустройство (650 тысяч рублей каждый).