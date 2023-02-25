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НовостиСпорт25 февраля 2023 10:28

Соколов рассказал об инвесторе, готовом построить туркомплекс в «Перекопе»

На базе предлагают возвести деревянные дома («домокомплекты»)
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
В «Перекоп» хотят привозить по 40 тысяч человек в год. Фото: правительство Кировской области

В «Перекоп» хотят привозить по 40 тысяч человек в год. Фото: правительство Кировской области

Сегодня в Кирово-Чепецком «Перекопе» началось первенство России по биатлону. Губернатор Кировской области Александр Соколов посетил спорткомплекс и рассказал о дальнейших планах его развития.

- Тренеры национальной сборной говорят, что у нас одна из лучших в стране трасс - интересный рельеф, - написал глава региона в соцсетях. - Плюс хороший тренерский и судейский состав. Но для развития не хватает мест для проживания (сейчас их всего 140) и условий для питания.

Соколов заявил, что «пойдем по пути государственно-частного партнерства». Есть инвестор, готовый вложить в туристический комплекс из деревянных домов. Если сейчас «Перекоп» привлекает 15 тысяч человек в год, то в планах - 40 тысяч посетителей ежегодно.