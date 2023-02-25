65 новых мусорных контейнеров поставят в Подосиновце

65 евроконтейнеров установят в поселке Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове и районах Кировской области обновляют парк контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Во многих поселениях баки изношены.

Очередная партия баков вскоре будет закуплена для Подосиновского городского поселения. Об этом рассказала министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова по итогам встречи с главой поселения.

Подосиновец получит 65 евроконтейнеров. Их выставят на территории поселка до конца марта 2023 года.

- Местный перевозчик ТКО тоже готовится: оборудует мусоровозы специальными приспособлениями, позволяющими выгружать ТКО из евроконтейнеров, - написала Албегова в Telegram.

Ранее стало известно о готовящихся работах по ликвидации старой свалки в Омутнинском районе.