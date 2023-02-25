Подростка из Кирова подозревают в попытке продажи наркотиков

Запрещенные вещества парень продать не успел: все изъяли правоохранители
Фото: Алексей БУЛАТОВ
16-летнего жителя Кирова подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотического средства. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Кировской области.
По версии следствия, подросток хранил у себя дома смесь наркотиков. В дальнейшем парень собирался продать ее.
- Однако преступные действия несовершеннолетнего по сбыту наркотических средств в крупном размере не были доведены до конца, - отмечают следователи. - Так как вещества были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов.
Возбуждено уголовное дело.
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