Кировская область готова принять 10 тысяч работников и строить для них арендное жилье

В новые арендные квартиры предлагают заселять бюджетников и сотрудников заводов Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Кировской области направили в ДОМ.РФ заявку на создание фонда арендного жилья. Оно будет предназначено для сотрудников промышленных предприятий, а также для бюджетников.

- Мы изучили потребности промышленных предприятий, бюджетной сферы в жилье для сотрудников, - цитирует ТАСС зампреда правительства региона Алексея Жердева. - Область готова принять на работу 10 тысяч человек, но для этого нужно строить жилье.

Строить арендное жилье планируют с 2024 года.

Ранее мы писали о пятилетнем плане строительства в Кировской области. Предварительно общие вложения в нее оцениваются в 468 миллиардов рублей.