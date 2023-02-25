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НовостиОбщество25 февраля 2023 7:40

Кировская область готова принять 10 тысяч работников и строить для них арендное жилье

Возводить специальные дома планируют со следующего года
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
В новые арендные квартиры предлагают заселять бюджетников и сотрудников заводов

В новые арендные квартиры предлагают заселять бюджетников и сотрудников заводов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Кировской области направили в ДОМ.РФ заявку на создание фонда арендного жилья. Оно будет предназначено для сотрудников промышленных предприятий, а также для бюджетников.

- Мы изучили потребности промышленных предприятий, бюджетной сферы в жилье для сотрудников, - цитирует ТАСС зампреда правительства региона Алексея Жердева. - Область готова принять на работу 10 тысяч человек, но для этого нужно строить жилье.

Строить арендное жилье планируют с 2024 года.

Ранее мы писали о пятилетнем плане строительства в Кировской области. Предварительно общие вложения в нее оцениваются в 468 миллиардов рублей.