Губернатор Кировской области Соколов попал под санкции США

Соколова включили в санкционный список Госдепа. Фото: правительство Кировской области

Губернатор Кировской области попал в санкционный список Соединенных Штатов. Сообщение об этом появилось на сайте Госдепартамента США.

- Американцы опубликовали список настоящих патриотов России, - прокомментировал произошедшее Соколов на своей странице в соцсети. - Горд быть в их числе. Благодарю за признание. Курс верный и неизменный, работаем на победу Родины!

В свежий санкционный список попали главы многих регионов России, а также другие чиновники. Все имущество этих лиц, находящееся в США или под контролем представителей США, заблокировано.