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НовостиПолитика25 февраля 2023 7:16

Губернатор Кировской области Соколов попал под санкции США

Сам глава региона отмечает, что оказался в списке патриотов России
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Соколова включили в санкционный список Госдепа. Фото: правительство Кировской области

Соколова включили в санкционный список Госдепа. Фото: правительство Кировской области

Губернатор Кировской области попал в санкционный список Соединенных Штатов. Сообщение об этом появилось на сайте Госдепартамента США.

- Американцы опубликовали список настоящих патриотов России, - прокомментировал произошедшее Соколов на своей странице в соцсети. - Горд быть в их числе. Благодарю за признание. Курс верный и неизменный, работаем на победу Родины!

В свежий санкционный список попали главы многих регионов России, а также другие чиновники. Все имущество этих лиц, находящееся в США или под контролем представителей США, заблокировано.