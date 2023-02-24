ФСБ Кировской области задержала пособников сирийских террористов

У подозреваемых изъяли религиозную экстремистскую литературу, средства связи и платежные инструменты. Фото: оперативная съемка УФСБ России по Кировской области

Сотрудники УФСБ России по Кировской области задержали пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), действующей на территории Сирии.

- Установлено, что задержанные, разделяя идеологию организации и следуя инструкциям, регулярно перечисляли деньги на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации Сирийской Арабской Республики, - сообщила официальный представитель УФСБ России по Кировской области Мария Зыкова. - Полученные средства использовались для приобретения вооружения, транспортных средств и амуниции.

Обыскав квартиры подозреваемых, специалисты изъяли религиозную экстремистскую литературу, средства связи и платежные инструменты. Возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).