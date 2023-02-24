За 10 дней кировская полиция изъяла 17 тысяч пачек сигарет и 548 литров спиртного

По области выявили 134 случая контрабанды и незаконной продажи товаров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В УМВД России по Кировской области подвели итоги операции «Алкоголь». С 1 по 10 февраля 2023-го полицейские пресекали контрабанду и незаконный оборот спиртных напитков и табака.

Сотрудники выявили 134 нарушения. Из незаконного оборота изъяли 548 литров алкоголя и спиртосодержащей продукции, а также 17 652 пачки сигарет. Возбуждено 11 уголовных дел за повторную незаконную продажу спиртного (ст. 171.4 УК РФ), незаконное использование товарных знаков (ст. 180 УК РФ) и незаконную реализацию табачной продукции без акцизных марок (ст. 171.1 УК РФ) или маркированной поддельными акцизными марками (ст. 327.1 УК РФ).

К примеру, остановлена группа лиц, хранившая на складах в заречной части Кирова «паленые» сигареты с товарными знаками известного производителя. Стоимость изъятой табачной продукции оценили в 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.