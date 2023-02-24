4,8 миллиона рублей потратят на ремонт воинских захоронений в Кировской области

Срок восстановительных работ - 1 октября. Фото: минобразования Кировской области

В Кировской области продолжат обустраивать места захоронения останков солдат, обнаруженных поисковыми отрядами. Работы проведут по федеральной программе увековечения памяти погибших при защите Отечества.

В 2023 году на это выделяют 4,8 миллиона рублей, из них 4,5 миллиона - из федерального бюджета. Средств хватит на восстановление 22 воинских захоронений и установку мемориальных знаков.

По данным министерства образования Кировской области, работы проведут в Кильмезском, Котельничском, Малмыжском районах, Верхнекамском, Пижанском, Свечинском округах, в Слободском и Юрье. Срок - до 1 октября.

Программа действует с 2020 года. В Кировской области уже восстановили 108 воинских захоронений и смонтировали 9 мемориальных знаков.