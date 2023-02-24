Кировчанина будут судить за хищение лодки, мотора и прицепа

Лодку, прицеп и мотор изначально отдали на временное хранение. Фото: прокуратура Кировской области

47-летнего кировчанина обвиняют в хищении чужого имущества в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Подробности сообщили в прокуратуре Кировской области.

По версии следствия, несколько лет назад житель Москвы передал обвиняемому на временное хранение надувную лодку, лодочный мотор и автомобильный прицеп. В 2017-2021 годах «хранитель» незаконно присвоил это имущество. В ходе следствия 47-летний мужчина свою вину не признал и заявил о непричастности к хищению.

Зампрокурора региона утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Кирова.