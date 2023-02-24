Центр амбулаторной хирургии открыли в кировской Больнице скорой медпомощи

Для консультации нужно будет получить направление от участкового терапевта либо записаться через сервис «К врачу». Фото: минздрав Кировской области

В кировской Больнице скорой медицинской помощи открылся центр амбулаторной хирургии. Новое подразделение разместили на первом этаже 5-го корпуса больничного городка (улица Свердлова, 4).

В центре есть приемные кабинеты, двухместная палата и операционная с высококлассным хирургическим оборудованием (включая лапароскопические и лазерные технологии). Есть также возможность консультации сосудистого хирурга и кардиолога, исследования УЗИ и допплерографии.

Направления работы нового центра - «хирургия одного дня», сопровождение в послеоперационный период и дневной стационар.

- Центр позволяет обеспечить преемственность оказания медпомощи при переходе пациентов со стационарного на амбулаторное лечение, - отмечают в минздраве Кировской области. - В случаях, когда это возможно, сократить период госпитализации.

Плюсом здесь будут заниматься эстетической хирургией - решением косметических проблем, связанных с небольшими новообразованиями и возрастными изменениями. Лечить смогут и варикоз.

Для консультации в центре нужно будет получить направление у врача поликлиники по месту жительства либо записаться через сервис «К врачу».