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НовостиПроисшествия23 февраля 2023 15:30

На трассе в Афанасьевском районе перевернулась иномарка

Водитель не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
На место прибыли сотрудники ГИБДД, пожарной части и скорой помощи. Фото: afanasyevo.gosuslugi.ru

На место прибыли сотрудники ГИБДД, пожарной части и скорой помощи. Фото: afanasyevo.gosuslugi.ru

В Кировской области на федеральной трассе «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» перевернулся автомобиль. Как сообщили в администрации Афанасьевского района, ДТП произошло в 08.35 в четверг, 23 февраля.

Водитель «Рено» не справился с управлением и вылетел в кювет. Затем автомобиль опрокинулся. На место прибыли сотрудники ГИБДД, пожарной части и скорой помощи. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Напомним, что с 23 по 26 февраля проходят «сплошные проверки» водителей. Рейды организуют как в Кирове, так и в районах области.