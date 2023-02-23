Глава региона Александр Соколов поздравил кировчан с Днем защитника Отечества

Губернатор обратился к кировчанам в четверг, 23 февраля. Фото: kirovreg.ru

Глава региона Александр Соколов поздравил жителей Кировской области с Днем защитника Отечества. Губернатор обратился к кировчанам в четверг, 23 февраля.

- Мы чтим память о героизме наших предков, их славных боевых подвигах, которые навсегда останутся для всех нас примером доблести, чести и любви к Отчизне, - отметил Александр Соколов.

Кроме того, глава региона пожелал жителям успехов и благополучия, крепости духа и осуществления всех намеченных планов. Напомним, что в День защитника Отечества в Кирове состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню.