В Кирове 23 февраля возложили цветы к Вечному огню

Торжественное мероприятие состоялось на набережной Грина. Фото: kirovreg.ru

В Кирове возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» на набережной Грина. Торжественное мероприятие состоялось в 10.00 в четверг, 23 февраля.

Память погибших солдат почтили первые лица города и области, в том числе губернатор региона Александр Соколов и глава администрации Вячеслав Симаков. Кроме того, 22 февраля, на Театральной площади прошел митинг-концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества.

Напомним, что в честь 23 Февраля в Кирове включат иллюминацию на телебашне. Подсветка будет работать с 17.00 до 01.00.