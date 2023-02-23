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НовостиОбщество23 февраля 2023 13:40

В Кирове 23 февраля возложили цветы к Вечному огню

Глава региона Александр Соколов поздравил жителей с Днем защитника Отечества
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Торжественное мероприятие состоялось на набережной Грина. Фото: kirovreg.ru

Торжественное мероприятие состоялось на набережной Грина. Фото: kirovreg.ru

В Кирове возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» на набережной Грина. Торжественное мероприятие состоялось в 10.00 в четверг, 23 февраля.

Память погибших солдат почтили первые лица города и области, в том числе губернатор региона Александр Соколов и глава администрации Вячеслав Симаков. Кроме того, 22 февраля, на Театральной площади прошел митинг-концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества.

Напомним, что в честь 23 Февраля в Кирове включат иллюминацию на телебашне. Подсветка будет работать с 17.00 до 01.00.