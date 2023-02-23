В праздничные выходные февраля в Кирове ожидается потепление

В конце недели синоптики прогнозируют потепление и снегопады Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский ЦГМС опубликовал прогноз погоды на праздничные выходные с 23 по 26 февраля. По информации синоптиков, к воскресенью в Кирове потеплеет до - 1 градуса.

23 февраля, четверг

Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами может пройти небольшой снег. Температура воздуха днем составит -10…-12 градусов. Ветер подует северный и северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Кроме того, водителей предупредили о гололедице на дорогах.

24 февраля, пятница

Синоптики по-прежнему прогнозируют в Кирове облачную с прояснениями погоду. Ночью температура воздуха составит -16…-18. Днем столбик термометра окажется на отметке -8…-10 градусов. Ветер будет дуть западный и юго-западный со скоростью 6-11 м/с. На дорогах также ожидается гололедица.

25 февраля, суббота

В Кирове обещают снежную погоду. Ночью ожидается -12…-14 градусов. Днем потеплеет до -4…-6. Ветер подует южный со скоростью 6-11 м/с.

26 февраля, воскресенье

По данным gismeteo.ru, в городе будет пасмурно и снежно. Ночью температура воздуха составит -6…-7 градусов. Днем в Кирове прогнозируют -1 градус. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.