Кировскую студентку обманули на 183 тысячи рублей в «интернет-магазине»

Студентка осознала что ее обманывают, когда пыталась вывести деньги Фото: Евгения ГУСЕВА

Мошенники обманули кировскую студентку на крупную сумму. Девушке пообещали заработок в интернет-магазине. Подробностями дела поделились в УМВД России по Кировской области.

Сотрудники ведомства установили, что девушке написал «куратор» и предложил легко и быстро заработать. Ее задача заключалась в покупке виртуальных товаров для развития нового интернет-магазина. Кировчанку убедили, что за счет накрутки числа покупок продукция будет выглядеть привлекательнее для пользователей, а вся потраченная сумма вернется ей в личном кабинете вместе с вознаграждением.

Таким образом кировчанка потратила на виртуальные товары 183 тысячи рублей. Когда она захотела вывести все деньги со своего счета, у студентки возникли проблемы. Тогда девушка поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Как выяснили сотрудники полиции, кировчанка переводила деньги не на «свой виртуальный счет», а на чьи-то банковские карты. Сейчас устанавливаются их владельцы.