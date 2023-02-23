В Кировской области средний возраст мужчин составляет 40,4 года

Городское население мужчин составляет 77% Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировстат поделился итогами переписи населения, приуроченной ко Дню Защитника Отечества.

Всего в Кировской области проживает 526,9 тысячи мужчин, это 46% от всего населения. По статистике 841 житель приходится на тысячу женщин. Средний возраст кировчан - 40,4 года. 57% от всего мужского населения имеет профессиональное образование.

Стоит отметить, что самых молодых кировчан от 0 до 9 лет проживает в регионе 60,3 тысячи. Самых пожилых в возрасте от 80 и более - всего 10,6 тысячи.