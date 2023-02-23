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НовостиОбщество23 февраля 2023 9:46

В Кировской области средний возраст мужчин составляет 40,4 года

57% от всего мужского населения имеет профессиональное образование
Артем ЗАМЯТИН
Городское население мужчин составляет 77%

Городское население мужчин составляет 77%

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировстат поделился итогами переписи населения, приуроченной ко Дню Защитника Отечества.

Всего в Кировской области проживает 526,9 тысячи мужчин, это 46% от всего населения. По статистике 841 житель приходится на тысячу женщин. Средний возраст кировчан - 40,4 года. 57% от всего мужского населения имеет профессиональное образование.

Стоит отметить, что самых молодых кировчан от 0 до 9 лет проживает в регионе 60,3 тысячи. Самых пожилых в возрасте от 80 и более - всего 10,6 тысячи.